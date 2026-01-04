TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Conmoción! Recuperan el cuerpo del DT Fernando Martín varios días después del naufragio

Autoridades indonesias informaron que encontraron el cadáver del entrenador español fallecido días atrás en un naufragio junto a sus tres hijos.

EFE

04/01/2026 9:15

Fernando Martín DT español, muerto en naufragio en Indonesia. Foto: Redes sociales.
Indonesia.

Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aún desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.

"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", dijo en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.EFE

