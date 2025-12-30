¡Tragedia! Muere un montañista de 44 años mientras descendía el monte Fuji en Japón

Un montañista japonés de 44 años de edad falleció tras sufrir una caída mientras trataba de descender el monte Fuji, el pico más alto de Japón, recogió este martes el periódico nipón Yomiuri citando a fuentes policiales.



Según las autoridades, el hombre llamó el lunes al servicio de emergencias tras la caída y pidió ser rescatado, asegurando que no podía moverse por el dolor que sentía en su pierna derecha. Cuando los rescatistas lo encontraron horas después, el montañista había fallecido.



El hombre salió junto a dos amigos a escalar la cumbre el domingo, pero se cayó mientras descendían en torno a las 11.00 hora local (02.00 GMT) del lunes, según la Policía de la localidad de Fujinomiya.



Los equipos de rescate encontraron su cuerpo sobre las 16.15 hora local de ayer (07.15 GMT) a unos 200 metros del alojamiento de la séptima estación de la montaña, ubicada a unos 2.700 metros de altitud.



Alrededor de 200.000 personas escalan el monte Fuji cada año, muchos de ellos sin experiencia, según datos de la Asociación Nacional de Turismo de Japón.



En todo 2024, diez personas murieron tratando de escalar la cima, cuatro de ellas fuera de la temporada designada por las autoridades para los ascensos, según datos recopilados por el periódico Yomiuri. EFE

