Imágenes sensibles: revelan video donde 7 hinchas murieron tras impactar contra un tráiler

Los simpatizantes del club griego se dirigían a Francia para el duelo por la Europa League, pero terminaron colisionando con un tráiler y perdieron la vida.

Martin Suarez Vargas

27/01/2026 13:40

Momento del accidente donde perdieron la vida 7 hinchas del PAOK de Grecia. Foto: Redes sociales.
Rumanía.

Revelaron el video del momento justo cuando los hinchas del PAOK de Grecia impactaron su bus contra un tráiler y salieron disparados, perdiendo la vida instantáneamente. Se dirigían a presenciar el duelo contra Olympique Lyon de Francia por la Europa League.

Siete aficionados del club de fútbol griego PAOK Salónica murieron y tres resultaron heridos el martes en la colisión entre su minibús y un camión en Rumanía, anunciaron la policía local y las autoridades griegas.

El minibús, que transportaba a diez hombres, conectaba Grecia con Francia cuando chocó con el camión en el condado de Timiș, en el oeste de Rumanía, indicó la policía local.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se declaró "profundamente conmocionado" al conocer "el trágico accidente en Rumanía" que provocó la muerte de "siete jóvenes compatriotas".

Los aficionados griegos se dirigieron a Lyon, en el este de Francia, donde PAOK Salónica debe enfrentarse el jueves al Olympique de Lyon en la Liga Europa.

El conductor del minibús, de 29 años, "rebasó la línea media y chocó de frente contra el camión", declaró la policía de Timiș. AFP.

