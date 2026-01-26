Partido de fútbol terminó en tragedia: comando armado ejecutó a 11 personas

Un comando armado abrió fuego contra personas que habían disputado un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en el centro-oeste de México, dejando como saldo 11 personas fallecidas, informaron autoridades locales.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:30, hora local. Diez personas perdieron la vida en el lugar del ataque y una más falleció posteriormente en un hospital. Además, otras 12 resultaron heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad, de acuerdo con el informe del alcalde de Salamanca, César Prieto.

“Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca”, advirtió la autoridad municipal, quien además solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, apoyo para “recuperar la paz, tranquilidad y seguridad” del municipio.

Este no sería el primer ataque armado registrado durante un partido de fútbol en Salamanca. En abril de 2025, un grupo armado irrumpió en una cancha de la comunidad de Cárdenas y asesinó a cuatro personas, mientras que un mes antes, tres personas murieron tras un tiroteo en un campo de fútbol de la comunidad Zapote Negro.

El hecho también se perfila como una de las matanzas más graves registradas en los últimos años en Guanajuato, después de la ocurrida en junio de 2025 en el municipio de Irapuato, donde 12 personas murieron y otras 20 resultaron heridas durante un tiroteo en una fiesta patronal por el día de San Juan Bautista.

