Talison puso el ritmo y el jurado desató un duelo que terminó con la eliminación de Daniela Ferrufino

La presencia internacional también se hizo sentir en La Gran Batalla – Duelo de Voces con la llegada al escenario de Talison Moraes, quien puso a vibrar al público con su interpretación de “Despacito”, del cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

Su presentación estuvo cargada de ritmo, energía y conexión con el público, que acompañó cada momento de la actuación. Sin embargo, la decisión del jurado tomó un rumbo inesperado.

“Los jueces hemos decidido Duelo de Voces”, anunció Alenir Echeverría.

Pero esta vez el enfrentamiento tendría un formato distinto.

“Vamos a hacer un duelo diferente. Talison a un ladito… vamos a llamar al escenario a Daniela Ferrufino y Nickole Vargas”, agregó la jurado, sorprendiendo a los participantes y al público.

Talison logra una silla y el duelo elimina a Daniela Ferrufino

Daniela Ferrufino había subido al escenario esa misma noche, cuando interpretó “Qué agonía” de Yuridia y Ángela Aguilar, logrando una actuación intensa que conquistó tanto a los jueces como a los asistentes en el estudio.

Por su parte, Nickole Vargas había conseguido previamente su lugar tras interpretar “Sueños rotos”, uno de los temas más conocidos de la banda española La Quinta Estación.

Talison logra una silla y el duelo elimina a Daniela Ferrufino

Para el enfrentamiento, el jurado eligió una canción desafiante: “Creo en mí”, de Natalia Jiménez, que ambas participantes debían interpretar con su propio estilo.

Tras escuchar las dos presentaciones, los jueces deliberaron y tomaron una decisión final.

“Ambas tienen mucho talento. Es una canción muy completa y difícil, pero hay un resultado… quien se queda con la silla es Nickole Vargas”, anunciaron.

De esta manera, Daniela Ferrufino tuvo que despedirse del escenario, apenas momentos después de haber logrado clasificar, en uno de los giros más sorpresivos de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Talison logra una silla y el duelo elimina a Daniela Ferrufino

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