La competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con momentos de alta intensidad cuando Jonatan Peñaranda, proveniente de la ciudad de La Paz, subió al escenario dispuesto a demostrar su talento.

El joven, que se desempeña como maestro de canto y también se dedica al teatro, sorprendió al jurado con una interpretación cargada de emoción de “Hoy tengo ganas de ti”, del cantante mexicano Alejandro Fernández.

Su presentación impactó tanto al público como a los jueces, quienes decidieron elevar la tensión de la noche.

“Los jueces queremos Duelo de Voces, y llamamos al escenario a Luciano Palacio”, anunció el jurado Marco Veizaga.

Luciano, un joven de 18 años proveniente de Tarija, había conquistado previamente una silla en el programa tras interpretar “La culpable”, canción popularizada por el reconocido folclorista argentino Chaqueño Palavecino.

Ambos participantes volvieron a demostrar su talento sobre el escenario en un enfrentamiento que mantuvo al público expectante. Sin embargo, durante su presentación Luciano tuvo algunas dificultades con la letra de la canción, lo que influyó en la evaluación final del jurado.

Tras deliberar nuevamente, los jueces tomaron una decisión definitiva.

“Esta noche la decisión ya está tomada: quien se queda con la silla es Jonatan”, anunciaron.

Con este veredicto, Jonatan Peñaranda logró quedarse con la silla, mientras que Luciano Palacio tuvo que despedirse del escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La salida del joven chapaco fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, sus compañeros despidieron a quien logró conquistar corazones con su carisma y talento en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Duelo cargado de emoción: Jonatan Peñaranda se queda con la silla y Luciano Palacio se despide

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