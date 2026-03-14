Ariadna Méndez abrió la noche en La Gran Batalla, pero no logró conquistar una silla

La noche de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces comenzó con energía cuando Ariadna Méndez, una joven de 19 años proveniente de la ciudad de La Paz, fue la primera participante en subir al escenario.

Además de su pasión por la música, Ariadna también se dedica a un emprendimiento de venta de pizzas, actividad que combina con su sueño de abrirse camino en el mundo artístico.

Para su presentación eligió interpretar “Con Otra” de Cazzu, logrando contagiar ritmo y entusiasmo al público desde los primeros acordes.

Sin embargo, pese a la energía mostrada en el escenario, la participante no logró obtener una oportunidad para ocupar una de las 16 sillas del programa.

Tras deliberar, el jurado coincidió en que la presentación no alcanzó el nivel necesario para continuar en la competencia.

“Los jueces hemos decidido que no merece una silla”, expresó la jurado Alenir Echeverría al momento de anunciar la decisión.

La cantante explicó que uno de los aspectos que influyó en la evaluación fue el ingreso fuera de tiempo durante la interpretación.

“Estamos buscando voces que no sean más de lo mismo de los que están sentados”, añadió Echeverría.

De esta manera, la competencia continúa en La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde cada participante deberá demostrar su talento para intentar quedarse con una de las sillas y seguir en carrera.

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