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Policial

Modifican medidas cautelares para el tiktoker Milton: justicia dicta detención domiciliaria

El creador de contenido es investigado por la presunta comisión del delito de violación contra una joven. Inicialmente, un juez había dictado cuatro meses de prisión preventiva el 16 de enero, mientras se desarrolla la investigación.

Cristina Cotari

13/03/2026 17:56

Justicia modifica prisión preventiva de tiktoker Milton. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

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La justicia modificó la situación jurídica del tiktoker Milton A., quien se encontraba en detención preventiva desde enero de 2026 en el penal de San Antonio.

Tras la audiencia de cesación de detención, se determinó que el acusado cumplirá su medida en un domicilio particular en Cochabamba, bajo vigilancia policial.

Milton A. es investigado por la presunta comisión del delito de violación contra una joven. Inicialmente, un juez había dictado cuatro meses de prisión preventiva el 16 de enero, mientras se desarrolla la investigación.

El cambio a detención domiciliaria se da tras la evaluación del caso en audiencia, aunque el tiktoker seguirá bajo control judicial y policial hasta que se resuelva el proceso. 

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