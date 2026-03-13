Operativo por celulares robados deja dos aprehendidos y un arma incautada en Cochabamba

Un operativo policial en el sector conocido como Barrio Chino, en la ciudad de Cochabamba, terminó con dos personas aprehendidas y el hallazgo de 300 teléfonos celulares presuntamente robados, varios de ellos manipulados para evitar su rastreo.

La intervención fue ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) tras una denuncia por el robo de un teléfono iPhone ocurrido el pasado 1 de marzo cerca de la plaza Tarija, en la avenida América.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, explicó que gracias al sistema de geolocalización del dispositivo se logró ubicar el equipo en el Barrio Chino. Con esa información, la Policía solicitó a la Fiscalía una orden de allanamiento y organizó el operativo.

Durante la intervención, los investigadores encontraron 300 celulares, de los cuales 285 son equipos Android de distintas marcas y 15 iPhone. Según la Policía, varios de estos dispositivos estaban cubiertos o manipulados para impedir su localización, mientras que otros habían sido “flasheados” o reseteados para ocultar su origen.

Además de los teléfonos, los efectivos hallaron munición calibre 38, lo que derivó también en una investigación por portación ilegal de municiones, además del delito de receptación.

El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Alejandro Basto, señaló que este tipo de operativos busca frenar la venta de objetos robados en mercados informales.

“Hay cosas robadas que se venden en un mercado y luego la propia víctima tiene que volver a comprar su celular. Eso se tiene que acabar. La Policía está dando resultados”, afirmó.

El subcomandante departamental, Marcelo Acuña, destacó que la tecnología fue clave para ubicar los equipos robados y apoyar el trabajo policial.

Las autoridades informaron que los celulares recuperados serán verificados uno por uno para identificar a sus propietarios. Las víctimas de robo deberán presentar documentación, factura de compra o datos del equipo para gestionar su devolución.

El operativo forma parte del Plan 360 de la Policía Boliviana, que busca combatir el robo de celulares y desarticular redes de comercialización de objetos robados. Asimismo, la institución pidió a la población evitar comprar artículos de dudosa procedencia, ya que esto alimenta el circuito delictivo.



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