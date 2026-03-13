Definen orden de debate para las Alcaldías de El Alto y La Paz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz llevó adelante este viernes el sorteo de ubicación y orden de participación para el debate de candidatos a las alcaldías de El Alto y La Paz, con la presencia de los delegados de las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral.

“Estamos haciendo bastante campaña en cuanto a la forma de votación y la forma de elegir, pero también es importante que la ciudadanía conozca a los candidatos y las candidaturas”, informó el vocal del TED La Paz, Antonio Condori.

Dijo que se sostienen reuniones con delegados de las organizaciones y alianzas políticas para definir las reglas de participación y el orden de intervención de los candidatos mediante un sorteo.

El debate está programado para sábado, para los candidatos a alcaldes de El Alto, y domingo, para los candidatos a alcaldes de La Paz, a partir de las 21:00, en instalaciones de Red Uno, espacios en los que los postulantes expondrán sus propuestas de gestión para ambos municipios.

Desde el ente electoral también recordaron que este fin de semana se publicará la lista de recintos electorales rumbo a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

POSICIONES

EL ALTO

Este es el orden de participación de los candidatos de las 18 agrupaciones políticas de El Alto, según el sorteo por bloque y posición:

Bloque 1

1. Alianza Unidos por los Pueblos

2. Movimiento por la Soberanía

3. Frente de Unidad Nacional

4. Frente Revolucionario de Izquierda

5. Venceremos

6. Movimiento Tercer Sistema

7. Vamos Integrando al Desarrollo Autonómico (VIDA)

8. Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)

9. Innovación Humana

Bloque 2

1. Nueva Generación Patriótica

2. Jallalla

3. APB Súmate

4. Alianza Social Patriótica

5. Suma por el Bien Común

6. Unión por el Cambio (UPC)

7. Partido Demócrata Cristiano (PDC)

8. Alianza Patria Sol

9. Libertad y República (Libre)

LA PAZ

Este es el orden de participación de los candidatos de las 17 agrupaciones políticas de La Paz, según el sorteo por bloque y posición:

Bloque 1

1. Nueva Generación Patriótica

2. Libertad y República (Libre)

3. Vamos Integrando al Desarrollo Autonómico (VIDA)

4. APB Súmate

5. --------------

6. Alianza Unidos por los Pueblos

7. Venceremos

8. Jallalla

9. Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Bloque 2

1. Unión por el Cambio (UPC)

2. Movimiento Tercer Sistema

3. Alianza Social Patriótica

4. Innovación Humana

5. Alianza Patria Sol

6. Suma por el Bien Común

7. Frente Revolucionario de Izquierda

8. Movimiento por la Soberanía

9. Somos La Paz

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