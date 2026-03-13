Pedro Neto, suspendido un partido y multado con 70.000 libras por mala conducta

Pedro Neto, del Chelsea, ha sido sancionado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) con un partido de suspensión por mala conducta tras ser expulsado en la derrota ante el Arsenal y cumplirá el castigo este sábado ante el Newcastle United.

"El jugador actuó de manera impropia al salir del campo y/o usando lenguaje inapropiado", informó la FA, que remarcó que el jugador portugués reconoció los hechos.

El extremo fue expulsado en el minuto 70 por doble amarilla tras una dura entrada sobre Gabriel Martinelli para cortar una contra peligrosa de los 'gunners'.

Esta sanción llega un día después del anuncio por parte de la UEFA de que había abierto un expediente disciplinario al portugués por comportamiento antideportivo en el duelo ante el Paris Saint-Germain, en el que empujó a un recogepelotas para tratar de quitarle el balón y poder sacar rápido de banda cuando su equipo perdía.

Los órganos de Disciplina de la UEFA resolverán el procedimiento abierto a Neto, que después pidió disculpas personalmente en privado al joven y también lo hizo de forma pública tras el final del encuentro en el Parque de los Príncipes parisino.

"Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme. Le he dado mi camiseta. Siento mucho lo que ha ocurrido", dijo, tras explicar que, como su francés no es muy bueno, su compatriota Vitinha le ayudó a hablar con el chico.

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