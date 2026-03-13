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Rocío Molina queda inhabilitada para la Alcaldía de Cochabamba y anuncia apelación

Ante a esta resolución, Molina anunció que apelará ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En declaraciones, la candidata aseguró que la decisión fue “orquestada” y criticó lo que calificó como una interpretación “antojadiza” del TED.

Cristina Cotari

13/03/2026 14:35

Cochabamba

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El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba (TED) resolvió inhabilitar la candidatura de Rocío Molina a la Alcaldía del municipio de Cochabamba, postulada por la Alianza Unidos, por no cumplir con el requisito de residencia permanente establecido en la normativa electoral.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución TEDC-SP-JUR 011/2026, emitida el 11 de marzo de 2026, tras declarar procedente una demanda de inhabilitación.

Ante a esta resolución, Molina anunció que apelará ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En declaraciones, la candidata aseguró que la decisión fue “orquestada” y criticó lo que calificó como una interpretación “antojadiza” del TED:

"Lo que ha sucedido es lo que advertí el pasado lunes; desde el despacho de la Colón se han concretado planes en mi contra. El Tribunal Electoral, teñido de morado, dio una resolución en primera instancia con una interpretación antojadiza, pero iremos al Tribunal Supremo Electoral. Tienen que darme el tiempo, porque no pueden dejarme en indefensión", afirmó.

Molina sostiene que buscará revertir la inhabilitación para mantener su candidatura de cara a las elecciones municipales que se realizará el 22 de marzo.
 

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