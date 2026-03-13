Lanzan tarjetas coleccionables de la selección rumbo al repechaje

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) lanzó una colección de tarjetas coleccionables para inmortalizar el momento que vive la selección nacional tras lograr el histórico pase al repechaje de clasificación al Mundial 2026.

La colección está compuesta por 54 tarjetas, entre ellas 36 figuritas estándar y 18 tarjetas plateadas holográficas, que estarán disponibles en sobres para que los aficionados puedan reunir a los jugadores y símbolos de la Verde.

“La idea de tener a estos jugadores, a estos íconos y a las camisetas de la selección ha sido brindarle a nuestros hinchas la posibilidad de que no solamente se viva la ilusión del repechaje, sino también se pueda coleccionar”, informó José Claure, director de Marketing y Comercial de la FBF, en conferencia de prensa.

Explicó que cada tarjeta también incluye la posibilidad de ganar premios instantáneos. Entre ellos se encuentran balones y poleras oficiales del Centenario de la selección, que podrán ser canjeados en puntos autorizados si el comprador encuentra la tarjeta premiada dentro del sobre.

Además, algunas tarjetas permitirán participar en un sorteo especial para acompañar a la selección boliviana en el partido de repechaje que se disputará en México.

“Tenemos cuatro paquetes dobles que se van a sortear para que hinchas de la selección puedan viajar con la Verde a Monterrey y vivir este momento tan importante”, indicó Claure.

Los paquetes incluyen vuelos, hospedaje y entradas al partido del repechaje, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de vivir de cerca la experiencia junto a la selección boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play