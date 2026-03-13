Sebastián Marset sería trasladado a La Paz tras su captura en Santa Cruz

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset estaría siendo trasladado hacia la ciudad de La Paz luego de su presunta captura en Santa Cruz de la Sierra durante un operativo policial desarrollado la madrugada de este viernes.

Según reportes preliminares, el traslado se realizaría bajo un estricto dispositivo de seguridad, luego de que el detenido fuera llevado inicialmente al Aeropuerto Internacional Viru Viru.

Expectativa por informe oficial

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial confirmando los detalles del procedimiento ni el destino final del narcotraficante.

Sin embargo, se espera que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brinde una conferencia de prensa a las 11:00 desde La Paz para informar sobre el operativo y la situación de Marset.

Fuerte operativo policial

Desde la madrugada de este viernes se registró un amplio despliegue de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que ejecutaron un operativo en Santa Cruz vinculado a la búsqueda del narcotraficante.

La captura de Marset generó gran expectativa, ya que el uruguayo es considerado como uno de los narcotraficantes más buscados de la región y esta requerido por organismos internacionales como la Interpol y la Drug Enforcement Administration (DEA).

Las autoridades se encuentran en proceso de confirmar oficialmente el procedimiento y los pasos que seguirán tras su captura.

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