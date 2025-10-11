Tras cuatro clasificados, estos son los rivales africanos que Bolivia aún podría enfrentar en el repechaje

Durante las recientes jornadas de la fecha FIFA, cuatro selecciones africanas aseguraron su clasificación directa al Mundial de 2026, reduciendo las posibles rivales de Bolivia en el repechaje mundialista que se celebrará el próximo año en el mes de marzo.

Egipto ya logró su pase directo y el jueves Argelia se sumó al grupo de clasificados tras vencer 3-0 a Somalia, con destacadas actuaciones de Riyad Mahrez y Mohamed Amoura. Además, Túnez y Marruecos ya habían asegurado su lugar en la cita mundialista.

Con estas confirmaciones, las selecciones africanas que aún podrían enfrentar a Bolivia en marzo del próximo año son Gabón, Madagascar, Burkina Faso, Camerún, Uganda, RD Congo, Namibia, Sudáfrica y Níger.

Cada victoria y clasificación directa en África reduce las opciones de posibles rivales, acotando el panorama que enfrentará Bolivia en el repechaje mundialista.

