¡Un pastel de pollo! La delicia crujiente que causó sensación en una boda y conquistó las redes sociales

El video, publicado, muestra a la novia y al novio disfrutando del inusual pastel mientras le agregan salsas.

Charles Muñoz Flores

11/10/2025 10:22

Mundo

Lo tradicional quedó de lado en esta boda que rápidamente se volvió viral. En lugar del clásico pastel de crema, los recién casados optaron por un pastel de pollo crujiente, una elección que no pasó desapercibida para los invitados ni para los usuarios de Instagram.

El video, publicado por Momentmakers_eg, muestra a la novia y al novio disfrutando del inusual pastel mientras le agregan salsas. La protagonista, con una sonrisa radiante, salta, baila y se detiene incluso para besar a su pareja antes de probar un poco del pollo. Su entusiasmo contagió a los presentes, quienes aplaudían y celebraban cada momento.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Ella está más emocionada por la comida que por el matrimonio”, “¡Ella fue la de la idea! Larga vida a ese matrimonio”, “Happy life, Happy wife”, y muchos otros reflejaron la alegría que generó la original celebración.

A continuación, el video:

 

