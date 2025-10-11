TEMAS DE HOY:
En Beni, Tuto obtiene 59,8% de intención de voto frente a 16,5% de Paz

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados en el departamento beniano. 

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 23:04

La preferencia de intención de voto en el departamento beniano rumbo a la segunda vuelta es muy amplia en favor del candidato de Alianza Libre: Jorge Tuto Quiroga tiene un 59,8% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 16,5%. Es decir, la diferencia es más del doble, y en puntos porcentuales es de 33%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 1,9%; nulo un 2,4%; y los indecisos son 19,3%. En total, suman 23,6%.  

