TEMAS DE HOY:
Inseguridad Feria de Alasita

29ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

En Tarija, Tuto tiene 41,8% y Rodrigo 34,5% de intención de voto

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados en el departamento tarijeño. 

Luis Fernando Soria Sejas

10/10/2025 22:33

Escuchar esta nota

La preferencia de intención de voto en el departamento de Tarija rumbo a la segunda vuelta, muestra una ventaja de más de 7 puntos porcentuales en favor del candidato de Alianza Libre: Jorge Tuto Quiroga tiene 41,8% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 34,5%. Es decir, la diferencia es 7,3%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 2,7%; nulo un 4,1%; y los indecisos son 16,9%. En total, suman 23,7%.  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD