En Tarija, Tuto tiene 41,8% y Rodrigo 34,5% de intención de voto

La preferencia de intención de voto en el departamento de Tarija rumbo a la segunda vuelta, muestra una ventaja de más de 7 puntos porcentuales en favor del candidato de Alianza Libre: Jorge Tuto Quiroga tiene 41,8% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 34,5%. Es decir, la diferencia es 7,3%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 2,7%; nulo un 4,1%; y los indecisos son 16,9%. En total, suman 23,7%.

