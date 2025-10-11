En Tarija, Tuto tiene 41,8% y Rodrigo 34,5% de intención de voto

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados en el departamento tarijeño.
10/10/2025 22:33
La preferencia de intención de voto en el departamento de Tarija rumbo a la segunda vuelta, muestra una ventaja de más de 7 puntos porcentuales en favor del candidato de Alianza Libre: Jorge Tuto Quiroga tiene 41,8% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 34,5%. Es decir, la diferencia es 7,3%.
Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 2,7%; nulo un 4,1%; y los indecisos son 16,9%. En total, suman 23,7%.
