[VIDEO] Reportan que narcoavioneta boliviana se estrella cargada de droga en río de la selva peruana

Una avioneta procedente de Bolivia se estrelló este jueves 9 de octubre en el sector Dos de Mayo, distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa, región Pasco, presuntamente cargada con paquetes de clorhidrato de cocaína. El accidente fue confirmado por oficiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro), quienes indicaron que la aeronave realizaba vuelos ilegales vinculados al tráfico de drogas.

Según el informe preliminar, la aeronave habría perdido estabilidad debido al exceso de carga ilícita, precipitándose a tierra en una zona boscosa de difícil acceso. Imágenes difundidas a la Dirandro mostraban a los pilotos heridos tras el impacto; sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades no encontraron a ninguno de los tripulantes, quienes podrían haber sido rescatados por miembros de la organización criminal que operaba el vuelo.

Durante las labores de inspección, se hallaron restos del fuselaje parcialmente sumergidos en el río Palcazú, aparentemente con la intención de desaparecer evidencia. La placa de la avioneta permitió confirmar su procedencia boliviana, reforzando la hipótesis de que se trataba de un vuelo dedicado al transporte de droga desde el centro de Bolivia hacia otros países de la región.

El accidente ocurrió en una zona estratégica para el narcotráfico en la selva central, donde se han identificado decenas de pistas clandestinas utilizadas para enviar droga hacia Bolivia y Brasil. Aunque varias de estas infraestructuras han sido destruidas por las autoridades este año, los criminales las rehabilitan constantemente debido al difícil acceso y la extensión del territorio.

La Dirandro mantiene un equipo de investigación en la zona para rastrear a los pilotos y determinar si la aeronave transportaba más droga al momento del siniestro.

