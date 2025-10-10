¿Quién era el exjefe policial que murió tras ser atropellado por un camión en Santa Cruz?

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Cnel. Desp. Aniceto Eduardo Claure Durán, falleció el jueves tras ser atropellado por un camión en la zona de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz. Según los primeros reportes, el impacto fue de tal magnitud que la exautoridad policial perdió la vida de manera instantánea.

Claure, quien se encontraba en servicio pasivo, tuvo una extensa trayectoria dentro de la Policía Boliviana.

Entre sus cargos más destacados se encuentran el de comandante de la Policía del Norte Integrado, con sede en Montero, desde noviembre de 2021 hasta abril de 2023. Además, prestó servicios en el Batallón de Seguridad Física, en la capital cruceña.

“Soy el coronel Aniceto Eduardo Claure Durán, mi último destino fue como comandante del Batallón de Seguridad Física y también tuve varios cargos acá en Santa Cruz en diferentes unidades especializadas”, señaló Claure tras asumir el cargo de comandante de la Policía de Montero.

Su labor fue reconocida por el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que le otorgó la “Medalla al Mérito Municipal” el 26 de abril de 2017 por su constante esfuerzo y dedicación al servicio de la ciudadanía, así como por su eficacia y valor en las funciones policiales.

El jueves, Claure perdió la vida de manera instantánea tras ser atropellado por un camión de alto tonelaje. El conductor fue aprehendido y el Ministerio Público inició la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho.

La Policía Boliviana expresó su pesar por la muerte de Claure y transmitió condolencias a familiares y allegados, resaltando su destacada trayectoria.

“Nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos y allegados del Sr. Cnl. Desp. Aniceto Eduardo Claure Durán (+). Paz en su tumba, mi Cnl. Claure”, señalaron en un mensaje oficial acompañado de una esquela.

