Fallece el exdirector de la Felcn en accidente de tránsito en Santa Cruz

Se trata de Eduardo Claure Durán, coronel en servicio pasivo. El conductor que lo atropelló fue aprehendido por efectivos de Tránsito y actualmente se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Charles Muñoz Flores

10/10/2025 9:25

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El coronel en servicio pasivo Eduardo Claure Durán, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y excomandante policial en Montero, perdió la vida ayer, jueves, tras ser atropellado por un camión en la zona de La Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, Claure fue embestido por el vehículo de alto tonelaje, lo que ocasionó su muerte de forma instantánea.

El conductor del camión fue aprehendido por efectivos de Tránsito y actualmente se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

La Policía Boliviana, a través de sus redes sociales, expresó su pesar por el deceso del exjefe policial.

“Nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos y allegados del Sr. Cnl. Desp. Aniceto Eduardo Claure Durán (+)”, señala la publicación.

“Paz en su tumba mi Cnl. Claure”, agregaron en un mensaje acompañado de una esquela oficial.

 

