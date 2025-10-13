¡Terrible! Tres heridos tras choque múltiple en la avenida Virgen de Cotoca en Santa Cruz

Un terrible accidente de tránsito se suscitó en la avenida Virgen de Cotoca, del segundo anillo, en Santa Cruz, dejando como saldo tres personas heridas. Según el testimonio de uno de los afectados, los conductores se encontraban esperando el cambio del semáforo cuando fueron impactados por la parte trasera por otro motorizado.

“Estábamos dirigiéndonos hacia el primer anillo de la Virgen de Cotoca. En el vehículo se encontraban tres personas, entre ellas mi abuela, una persona de la tercera edad. Vimos que el otro vehículo tenía latas de cerveza dentro; el señor, en estado de ebriedad, chocó contra nuestro motorizado”, manifestó Arturo Rivas, propietario de uno de los vehículos afectados.

El mismo indicó que las personas heridas se encuentran en estado delicado, siendo la persona de la tercera edad la más afectada. Fue trasladada de emergencia a un hospital, donde es sometida a diferentes estudios médicos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor que habría ocasionado la colisión fue aprehendido por efectivos de Tránsito para la investigación correspondiente.

En el interior del vehículo se encontraron latas de cerveza, y el conductor del vehículo protagonista presuntamente estaba ebrio. Los afectados piden el resarcimiento de daños.

