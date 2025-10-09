Este jueves, al promediar las 04:00 de la madrugada, el pequeño corazoncito de Eidan, de 2 años de edad, dejó de latir y falleció, tras permanecer internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño.

El menor fue internado el pasado domingo, presentando un cuadro de muerte cerebral. Tras su deceso, su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia de ley.

Se espera la llegada de la Policía y de la madre de Eidan, quien se encuentra en el municipio de Guanay y estaría de camino hacia la ciudad de La Paz.

El caso de presunta agresión física contra el pequeño Eidan se conoció el pasado domingo, cuando fue ingresado al Hospital del Niño con fuertes golpes en la cabeza. El menor fue atendido de emergencia; sin embargo, pese a todos los esfuerzos médicos, lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de su estado.

De acuerdo con el informe médico, el niño presentaba lesiones en los ojos, desnutrición y deshidratación severa.

En primera instancia, la niñera del menor fue aprehendida, pero tras su audiencia de medidas cautelares fue beneficiada con detención domiciliaria. Posteriormente, el padre del niño fue detenido y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares. El caso continúa en investigación.

Se conoce que la pareja tiene seis hijos. Tres de ellos permanecían al cuidado de la madre y los otros tres al cuidado del padre. Los menores también presentarían signos de violencia, y los involucrados enfrentan acusaciones por el delito de infanticidio en grado de tentativa.

Mira la programación en Red Uno Play