“Su cerebro no reacciona”: padre de niño agredido relata que supo del hecho por una videollamada

Eydan, de 2 años, es el niño que presuntamente fue agredido por su niñera en el municipio de Tipuani, del departamento de La Paz. Se encuentra luchando por su vida y está internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño. El mismo habría sido presuntamente agredido por su niñera, quien estaba a su cargo.

“Mi hijo tiene muerte cerebral, su cerebro no reacciona ni manda señales. Recibí una llamada diciendo que mi hijo se cayó de las gradas. Me hizo una videollamada y vi a mi hijo tirado en el piso, como convulsionando”, relató el padre del menor.

Según su testimonio, pidió a la niñera que llevara de inmediato al niño a un hospital debido a la gravedad de su estado. El padre afirmó que no se encontraba en casa cuando ocurrió el hecho.

La joven estaba al cuidado de tres niños en el momento del incidente. En el primer centro médico al que acudieron, los médicos informaron que el estado del niño era crítico, por lo que fue trasladado a la ciudad de La Paz.

“Ahora está con vida solo porque está conectado a la máquina. Si lo desconectan, puede fallecer. Es un milagro de Dios que siga respirando”, expresó el padre, quien también denunció que la niñera dio dos versiones distintas en su declaración.

Pese a la gravedad del caso, el juez a cargo de la investigación habría otorgado detención domiciliaria a la joven. El padre cuestionó esta decisión y pidió a las autoridades profundizar la investigación para que se haga justicia por su hijo.

