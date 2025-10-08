Cae rueda de la fortuna en la Feria de Alasitas en Santa Cruz; reportan varios heridos

Una rueda de la fortuna colapsó en la Feria de Alasitas en Santa Cruz. Hay heridos y la Policía investiga las causas del accidente.
07/10/2025 22:22
Escuchar esta nota
Momentos de terror se vivieron este martes en la Feria de Alasitas, instalada en la zona del Cambódromo y octavo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando la estructura de una rueda de la fortuna colapsó y cayó al suelo con varias personas a bordo.
Hasta el momento, no se ha confirmado el número de víctimas, pero se sabe que varios asistentes cayeron desde gran altura, generando escenas de pánico y desesperación en el lugar.
Testigos relataron que, tras la caída, familiares y visitantes corrieron a ayudar a los heridos entre gritos de auxilio y confusión. La estructura metálica quedó en el suelo, con partes destruidas.
Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a los heridos a centros médicos cercanos. Algunos fueron asistidos en el sitio por paramédicos.
Se aguarda el informe oficial de la Policía, que determinará las causas del hecho y el alcance de los daños a las víctimas.
