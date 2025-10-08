TEMAS DE HOY:
Robo millonario Violencia Infantil reo tiktokero

21ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cae rueda de la fortuna en la Feria de Alasitas en Santa Cruz; reportan varios heridos

Una rueda de la fortuna colapsó en la Feria de Alasitas en Santa Cruz. Hay heridos y la Policía investiga las causas del accidente.

Naira Menacho

07/10/2025 22:22

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Momentos de terror se vivieron este martes en la Feria de Alasitas, instalada en la zona del Cambódromo y octavo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando la estructura de una rueda de la fortuna colapsó y cayó al suelo con varias personas a bordo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de víctimas, pero se sabe que varios asistentes cayeron desde gran altura, generando escenas de pánico y desesperación en el lugar.

Testigos relataron que, tras la caída, familiares y visitantes corrieron a ayudar a los heridos entre gritos de auxilio y confusión. La estructura metálica quedó en el suelo, con partes destruidas.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a los heridos a centros médicos cercanos. Algunos fueron asistidos en el sitio por paramédicos.

Se aguarda el informe oficial de la Policía, que determinará las causas del hecho y el alcance de los daños a las víctimas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD