Cae rueda de la fortuna en la Feria de Alasitas en Santa Cruz; reportan varios heridos

Momentos de terror se vivieron este martes en la Feria de Alasitas, instalada en la zona del Cambódromo y octavo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando la estructura de una rueda de la fortuna colapsó y cayó al suelo con varias personas a bordo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de víctimas, pero se sabe que varios asistentes cayeron desde gran altura, generando escenas de pánico y desesperación en el lugar.

Testigos relataron que, tras la caída, familiares y visitantes corrieron a ayudar a los heridos entre gritos de auxilio y confusión. La estructura metálica quedó en el suelo, con partes destruidas.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a los heridos a centros médicos cercanos. Algunos fueron asistidos en el sitio por paramédicos.

Se aguarda el informe oficial de la Policía, que determinará las causas del hecho y el alcance de los daños a las víctimas.

