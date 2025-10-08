TEMAS DE HOY:
Comunidad

VIDEO: Así evacuaron a los heridos tras caída de rueda de la fortuna en las Alasitas de Santa Cruz

Se reportan al menos 10 personas heridas, que fueron evacuadas por policías y ambulancias a clínicas cercanas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/10/2025 22:17

Santa Cruz, Bolivia

Hace instantes, una rueda de la fortuna ubicada en el Cambódromo, donde se lleva adelante la feria de Alasitas, se desmoronó mientras varias personas disfrutaban del paseo, causando heridas en al menos 10 personas.

De inmediato, se desplegaron siete ambulancias para atender la emergencia y trasladar a los afectados a clínicas cercanas.

En las imágenes difundidas, se observa cómo efectivos policiales y visitantes colaboraron en la evacuación, cargando a los heridos en brazos y trasladándolos rápidamente hacia las ambulancias.

Otros afectados fueron evacuados en camillas, en medio de gritos de desesperación y conmoción entre la multitud presente.

Las autoridades continúan en el lugar para brindar apoyo y coordinar la atención médica necesaria, mientras se investigan las causas del colapso de esta atracción. 

