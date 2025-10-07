TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE VIAL

Policial

Dos heridos tras choque violento entre motocicletas por el Cristo Redentor de Santa Cruz

Las personas heridas fueron evacuadas y trasladadas de emergencia a un hospital. Personal de Tránsito llegó al lugar e investiga las causas del hecho.

Red Uno de Bolivia

07/10/2025 6:50

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un accidente de tránsito se registró en inmediaciones del segundo anillo y avenida Cristo Redentor, en Santa Cruz. El hecho se suscitó cuando dos motocicletas colisionaron violentamente, dejando como saldo dos personas heridas.

Según el informe preliminar, ambos motorizados circulaban a gran velocidad, lo que habría provocado el impacto. Aparentemente los conductores perdieron el control de sus motocicletas al intentar realizar una maniobra y terminaron chocando entre sí.

Tras el accidente, personal de emergencia y ambulancias llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladar a los heridos a un centro médico.

Agentes de la Unidad Operativa de Tránsito realizaron el levantamiento del informe correspondiente, e investigan las causas exactas del hecho.

 

