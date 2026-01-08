"Hay líneas que ganan Bs 1500 al día": choferes plantean una tarifa diferencial

La situación del transporte público en Santa Cruz continúa generando tensiones entre las autoridades municipales, los propietarios de micros y los choferes.

Esta vez, el representante de la Federación Departamental de Choferes de Micros, Johnny Contreras, denunció que algunas líneas de transporte urbano alcanzan ganancias de hasta 1.500 bolivianos diarios, mientras que otras apenas llegan a 550 bolivianos, lo que evidencia una marcada diferencia en la rentabilidad de las rutas.

Según Contreras, la medida implementada hoy, donde solo circularon los micros con placas terminadas en número impar, no fue una decisión de los choferes, sino de los propietarios.

Esta dinámica, dijo, busca presionar a las autoridades municipales en la discusión sobre el ajuste de la tarifa del pasaje. “Hoy operó solo el 50% del transporte público. Esto no fue por nuestra voluntad; los dueños han decidido esta forma de presión”, indicó.

Respecto al costo del pasaje, Contreras señaló que, según un estudio del Colegio de Economistas de la Universidad de Santa Cruz, tras el incremento del combustible, la tarifa justa debería ser de 2 bolivianos con 80 centavos.

Sin embargo, se aplica actualmente 3 bolivianos, lo que, según los choferes, responde a intereses de los propietarios más que a criterios técnicos.

Contreras propone una tarifa diferencial: “Las líneas del primer, segundo y tercer anillo son altamente rentables y podrían regresar a Bs 2. En cambio, otras menos rentables requieren un estudio técnico que determine un cobro justo para la población y los choferes”.

El dirigente hizo un llamado a las autoridades municipales para que consideren la diferencia en la rentabilidad de las rutas y ajusten la tarifa de manera que refleje la realidad del servicio.

Mira la programación en Red Uno Play