ACCC conmemora 41 años promoviendo la cultura y el carnaval cruceño

La Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) celebró este miércoles 41 años de vida institucional en sus instalaciones, con un evento lleno de música, baile y colorido que reunió a comparseros, autoridades, patrocinadores y la reina del carnaval.

“Estamos muy felices de celebrar 41 años de carnaval, de tradición y de cultura; año a año crece nuestra fiesta y seguimos trabajando para que cada edición sea mejor”, señaló Fernando Guzmán, gerente de la ACCC, durante la celebración.

Por su parte, Lidia Téllez, reina de los Tremendazos, expresó su emoción por ser parte de esta historia: “Es un honor formar parte de esta tradición carnavalera. Este festejo nos llena de energía para preparar la primera precarnavalera y todos los proyectos que vienen para esta temporada”.

El evento también incluyó la entrega de reconocimientos a empresas y figuras destacadas del carnaval, así como la presentación de comparsas que mostraron el talento y la creatividad de los grupos participantes.

Guzmán anunció que la primera precarnavalera tendrá temática “colonial” y será la antesala de una serie de actividades que consolidan la identidad y cultura cruceña.

Asimismo, se presentó el proyecto de los coronadores para 2027 y se invitó al público a participar en la freca programada para el 17 de enero. Con más de cuatro décadas de historia, la ACCC continúa fortaleciendo al carnaval cruceño como un espacio de encuentro, tradición y celebración para toda la ciudad.

