Policial

Video: ¡Auxilio! Gritos de desesperación de una joven atracada dentro de una farmacia

El delincuente robó Bs 2.000, la amenazó de muerte y se dio a la fuga.

Red Uno de Bolivia

06/10/2025 9:22

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un terrible hecho de atraco violento se suscitó en una farmacia ubicada en la prolongación Brasil y cuarto anillo, en la ciudad de Santa Cruz.

“Se paseaba por aquí, yo lo cerré todo y dije: ‘La gente no viene’, y empecé a hacer mis cosas, mi inventario. Abrí la rejilla y, cuando me doy la vuelta, me fijo que el individuo ya estaba adentro. Me agarró, me atracó, me empezó a agredir físicamente y me amenazó de muerte”, relató la joven víctima del atraco.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa el momento en que la joven es atacada mientras atendía su turno nocturno. El delincuente ingresó por el pequeño espacio de la ventanilla de atención para cometer el delito.

El sujeto la agredió y robó de la caja alrededor de 2.000 bolivianos; posteriormente, salió huyendo del lugar.

 

