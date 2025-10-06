Un hecho lamentable se suscitó este domingo en un balneario ubicado en la zona Radial 10, del noveno anillo, en la ciudad de Santa Cruz, donde un hombre perdió la vida tras ahogarse.

“Mi esposo entró con vida y salió sin vida. ¿Cómo es posible que en esta piscina no tengan medidas de seguridad para socorrer a mi esposo?. Lo dejaron solo, a que se muera como un perro, no le dieron los primeros auxilios ni lo ayudaron”, afirmó Diana Valeria Castedo, esposa del trabajador fallecido.

Según denunciaron familiares del fallecido, el hombre trabajaba en la construcción del balneario. Desconocen cómo se produjo el hecho; sin embargo, señalan que aparentemente no recibió auxilio en el momento oportuno.

Los allegados piden a las autoridades investigar el caso, ya que en ese momento había personas que se encontraban junto a él. El hombre, de 29 años, deja a un hijo en la orfandad.

Por su parte, Orlando Alfaro, padre del trabajador fallecido, lamentó el hecho y señaló que, al llegar al lugar, nunca imaginó que su hijo estaba muerto. Indicó que su hijo recién llevaba una semana trabajando en el balneario y expresó su temor de que en el lugar se realicen presuntos actos diabólicos.

