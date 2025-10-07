La explosión de un vehículo que cargaba gas natural vehicular (GNV) dejó cinco personas heridas, entre ellas tres menores de edad.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo en la estación de servicio Huayna Kapac 2, ubicada sobre la avenida Panamericana, en la zona sur de Cochabamba.

La detonación provocó graves daños materiales: la vagoneta quedó completamente destruida y al menos tres vehículos más fueron afectados por la onda expansiva.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto de la explosión, cuando el cilindro del vehículo estalla y libera una nube de gas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cilindro habría sido instalado de forma artesanal, según confirmó el presidente Nacional de Instaladores de Gas, Jorge Román.

“Hubo manipulación de un cilindro artesanal que reemplazó a uno de GNV. Tal vez por comodidad, el propietario decidió cambiarlo, sin saber que esos cilindros no soportan esa presión”, explicó Román.

El especialista aclaró que los cilindros entregados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) son fabricados sin costuras ni soldaduras, y cumplen con todas las normas de seguridad.

“Un cilindro de GNV no tiene costura alguna; es un cuerpo único y uniforme. El que reventó tenía una costura hexagonal y no lo recomendamos a nadie”, añadió.

Piden que se sancione a la persona responsable de cambiar el cilindro, ya que la manipulación inadecuada del sistema de gas pone en riesgo la vida de los usuarios y de quienes trabajan en las estaciones.

