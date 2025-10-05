TEMAS DE HOY:
Recatan a hombre muerto Explosión de vehículo Ali Wader

33ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Vehículo queda totalmente destruido tras explosión en surtidor de Cochabamba

La explosión de un vehículo que cargaba GNV dejó cinco heridos, entre ellos tres menores. El motorizado quedó totalmente destruido.

Jhovana Cahuasa

05/10/2025 17:40

Cochabamba

Escuchar esta nota

La explosión de un vehículo que cargaba gas natural vehicular (GNV) dejó cinco personas heridas, entre ellas tres menores de edad, la mañana de este domingo en la estación de servicio Huayna Kapac 2, ubicada sobre la avenida Panamericana, en la zona sur de Cochabamba.

El hecho provocó graves daños materiales. La vagoneta quedó totalmente destruida tras la detonación y al menos tres vehículos más resultaron afectados por la onda expansiva.

 

Los heridos fueron auxiliados y trasladados a distintos centros médicos de la ciudad. Testigos relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras del surtidor, generando alarma entre los vecinos.

El coronel David Herbas, inspector de seguridad de Bomberos, informó que se investiga si la explosión fue causada por una falla mecánica o una fuga en el sistema de carga de gas.

“El vehículo ha quedado completamente destruido. Personal especializado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está llegando para determinar la causa de la explosión”, declaró.

Efectivos de Bomberos y la Policía acordonaron el lugar para realizar las pericias y evaluar los daños. La fuerza de la detonación también afectó la estructura de la estación y rompió vidrios de vehículos cercanos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD