La explosión de un vehículo que cargaba gas natural vehicular (GNV) dejó cinco personas heridas, entre ellas tres menores de edad, la mañana de este domingo en la estación de servicio Huayna Kapac 2, ubicada sobre la avenida Panamericana, en la zona sur de Cochabamba.

El hecho provocó graves daños materiales. La vagoneta quedó totalmente destruida tras la detonación y al menos tres vehículos más resultaron afectados por la onda expansiva.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados a distintos centros médicos de la ciudad. Testigos relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras del surtidor, generando alarma entre los vecinos.

El coronel David Herbas, inspector de seguridad de Bomberos, informó que se investiga si la explosión fue causada por una falla mecánica o una fuga en el sistema de carga de gas.

“El vehículo ha quedado completamente destruido. Personal especializado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está llegando para determinar la causa de la explosión”, declaró.

Efectivos de Bomberos y la Policía acordonaron el lugar para realizar las pericias y evaluar los daños. La fuerza de la detonación también afectó la estructura de la estación y rompió vidrios de vehículos cercanos.

