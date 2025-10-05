La región del Beni fue escenario de una tragedia aérea el pasado sábado, cuando dos avionetas colisionaron en vuelo durante una práctica de instrucción entre Trinidad y Santa Ana.

El accidente dejó como saldo la muerte de dos tripulantes: Edson Torrico, instructor de vuelo, y Roit Rengifo García, alumno.

Según informaron los equipos de emergencia, los cuerpos de las víctimas fueron rescatados de una zona boscosa tras más de 24 horas de intensos operativos. Ambos fueron trasladados al hospital Jacobo, donde se constató su deceso antes de ser llevados a la morgue de Santa Ana.

Las imágenes publicadas por el portal La Voz del Pueblo muestran los restos de la aeronave CP-2645, perteneciente a la escuela de aviación Delta Charlie, evidenciando la magnitud del impacto. La otra aeronave involucrada logró aterrizar de emergencia, y sus ocupantes sobrevivieron.

Roit Rengifo García, natural de Pucallpa, Perú, y aviador de la base de Pullcapa, era un joven apasionado por la aviación y lleno de sueños. Su partida ha dejado un profundo vacío en su familia, amigos y comunidad.

Las autoridades anticipan que los exámenes médico-forenses determinarán las causas exactas de la colisión, mientras el sector de formación aeronáutica del país lamenta la pérdida de dos de sus integrantes.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play