Huayna Potosí Tipuani dan de alta a propietario

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
Policial

Reportan la muerte de tripulantes tras colisión de dos avionetas en Beni

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) continúa con las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del choque.

Charles Muñoz Flores

05/10/2025 13:00

Confirman la muerte de dos tripulantes tras colisión aérea en Beni. FOTO: Tomada de internet. Composición CHMF.
Beni, Bolivia

Confirman la muerte de dos tripulantes tras la colisión en vuelo de una avioneta con matrícula CP-2245, ocurrida el pasado sábado en la región de Beni. El accidente involucró a dos aeronaves, cuyos ocupantes de la segunda lograron sobrevivir.

El portal local La Voz del Pueblo Santa Ana informó que los fallecidos fueron identificados como Edson Torrico, instructor de vuelo, y Roit Rengifo García, alumno.

Según reportes de los equipos de emergencia, ambos fueron trasladados al hospital Jacobo, donde se constató su deceso antes de ser llevados a la morgue de Santa Ana. Se prevé que los exámenes médico-forenses determinen las causas exactas del accidente.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias y causas del choque.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

