Reportan la muerte de tripulantes tras colisión de dos avionetas en Beni

Confirman la muerte de dos tripulantes tras la colisión en vuelo de una avioneta con matrícula CP-2245, ocurrida el pasado sábado en la región de Beni. El accidente involucró a dos aeronaves, cuyos ocupantes de la segunda lograron sobrevivir.

El portal local La Voz del Pueblo Santa Ana informó que los fallecidos fueron identificados como Edson Torrico, instructor de vuelo, y Roit Rengifo García, alumno.

Según reportes de los equipos de emergencia, ambos fueron trasladados al hospital Jacobo, donde se constató su deceso antes de ser llevados a la morgue de Santa Ana. Se prevé que los exámenes médico-forenses determinen las causas exactas del accidente.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias y causas del choque.

