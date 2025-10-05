Explota vehículo durante carga de GNV en Cochabamba y deja cinco heridos, tres son menores

Una fuerte explosión registrada la mañana de este domingo en la estación de servicio Huayna Kapac 2, ubicada sobre la avenida Panamericana, en la zona sur de Cochabamba, dejó como saldo cinco personas heridas, entre ellas tres menores de edad, además de la destrucción de una vagoneta y daños a tres vehículos más.

Según los reportes preliminares de Bomberos y la Policía, el incidente ocurrió cuando una vagoneta se encontraba cargando gas natural vehicular (GNV). En ese momento, el tanque de gas explotó, generando una onda expansiva que lanzó el cilindro a varios metros de distancia y provocó que vidrios y objetos metálicos salieran disparados.

Los afectados, dos adultos y tres niños, fueron trasladados de urgencia a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado la gravedad de las lesiones.

El coronel David Herbas, inspector de seguridad de Bomberos, informó que se realizan pericias para establecer las causas exactas del siniestro. “El vehículo ha quedado completamente destruido. Se investiga si existió alguna falla mecánica o fuga en el sistema de carga de gas. Personal especializado de la ANH está llegando para determinar la causa de la explosión”, explicó.

La fuerza de la detonación también dejó considerables daños materiales: la parte trasera de la vagoneta quedó irreconocible y otros tres motorizados que aguardaban turno para cargar GNV resultaron afectados.

La investigación oficial continúa y se espera un informe detallado en las próximas horas por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Bomberos.

