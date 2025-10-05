“El agresor aún tenía el cuchillo”: presunto crimen pasional deja un hombre muerto y una mujer prófuga

Un hombre perdió la vida la madrugada de este domingo tras recibir una puñalada directa al corazón, presuntamente a manos del amante de su pareja, en el barrio Virgen de Cotoca, municipio de Montero (Santa Cruz). El caso está siendo investigado por la Policía como un posible crimen pasional.

La víctima fue identificada como Rodolfo Raldes, de 42 años, quien logró llegar malherido a su domicilio y pedir ayuda antes de desplomarse.

“Mi hermano llegó golpeando la puerta, me gritó que lo querían matar. Cuando salí, ya estaba sangrando y el agresor aún tenía el cuchillo en la mano”, relató Cina Raldes, hermana del fallecido.

Según denuncias de los familiares, la pareja del fallecido habría tenido participación en el hecho.

“Fue directo al corazón”, agregó Cina, entre lágrimas.

El principal sospechoso fue identificado como Andrés R., quien fue aprehendido por allegados de la víctima mientras intentaba huir. La mujer señalada como cómplice, Wendy, se encuentra prófuga.

El abogado de la familia, Lorenzo Pérez, confirmó que solicitarán la pena máxima:

“Se trató de un asesinato con alevosía. Pediremos un procedimiento abreviado con condena de 30 años y la captura de la cómplice”, indicó.

Amigos y vecinos de la víctima se pronunciaron tras el crimen. “Él era un hombre trabajador, no era maleante ni flojo. No merecía morir así”, dijo un familiar.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones mientras la Policía ejecuta operativos para dar con la mujer implicada.

