Hombre de 42 años fue apuñalado en Montero; la Policía investiga un presunto crimen pasional

La Felcc aprehendió al presunto autor del asesinato de un hombre en Montero y busca a una mujer vinculada al caso.

Charles Muñoz Flores

05/10/2025 13:19

Hombre recibe puñalada en el corazón presuntamente por amante de su pareja. FOTO: Daniel Román, periodista Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia

Un hombre de 42 años fue asesinado a puñaladas en el municipio de Montero, en un hecho que la Policía presume está relacionado con un conflicto sentimental. La víctima fue atacada cuando llegaba a su domicilio, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor —presuntamente el amante de la actual pareja de la víctima— lo siguió hasta su vivienda y, utilizando un cuchillo de mesa, le asestó una puñalada en el pecho, a la altura del corazón. El hombre murió mientras intentaba pedir ayuda.

El cuerpo fue trasladado a la morgue local, mientras que la Policía aprehendió al presunto autor del crimen. Además, se busca a la mujer vinculada al caso, quien podría haber tenido participación en los hechos.

La Felcc de Montero continúa con las investigaciones para determinar con precisión los móviles del ataque y establecer las responsabilidades en este presunto crimen pasional.

 

 

 

