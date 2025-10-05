Capturan en Santa Cruz a brasileño buscado por Interpol y lo entregan a su país

En un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fue capturado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra un ciudadano brasileño identificado como Lenny Preti Justiniano, presunto miembro del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil.

La intervención se realizó en la zona de la avenida Alemania, entre tercer y cuarto anillo, donde el extranjero intentó escapar al percatarse de la presencia policial, pero fue reducido tras una persecución.

De acuerdo con los reportes oficiales, Justiniano tenía una notificación roja de Interpol por delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas, lo que motivó su inmediata aprehensión. Posteriormente, fue conducido hasta la localidad fronteriza de Arroyo Concepción, donde la Felcn lo entregó a la Policía Federal de Brasil para que sea procesado en su país.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales, que confirmó los antecedentes criminales del detenido y su pertenencia al PCC, organización que opera en territorio brasileño y que mantiene ramificaciones en otros países de la región.

