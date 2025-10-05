TEMAS DE HOY:
Huayna Potosí Tipuani dan de alta a propietario

Internacional

Un joven cae en las vías del tren en marcha y sobrevive mientras todos pensaban que había muerto

En solo 28 segundos de video, se ve al joven tropezar y caer en las vías; una locomotora pasa sobre él justo después, ante la mirada de testigos.

Charles Muñoz Flores

05/10/2025 8:40

Tiumén, Rusia

Un joven sobrevivió de manera milagrosa después de caer bajo una locomotora en movimiento en la ciudad siberiana de Tiumén, Rusia. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad en la estación ferroviaria y causó impacto en redes sociales.

En las imágenes, de apenas 28 segundos, se ve al joven corriendo hacia las vías y tropezando en el segundo 3. Instantes después, una locomotora lo arrolla parcialmente, generando gritos y desesperación entre los testigos, algunos de los cuales se cubrieron el rostro esperando lo peor.

 

Contra todo pronóstico, el joven logró acostarse entre los rieles, evitando el impacto directo con las ruedas. Al detenerse el tren, varias personas se acercaron rápidamente para ayudarlo a salir de debajo de los vagones.

El incidente no dejó heridos graves, pero sí una profunda conmoción.

La Fiscalía de Transporte rusa abrió una investigación para determinar las circunstancias del suceso, ya que el joven habría cruzado por una zona no autorizada, poniendo en riesgo su vida y la seguridad de los demás pasajeros.

