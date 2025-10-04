TEMAS DE HOY:
Internacional

Video muestra cómo el alpinista Balin Miller cayó desde 700 metros mientras escalaba

El joven de 23 años se encontraba en el icónico muro de ‘El Capitán’ en Estados Unidos, la tragedia conmocionó a sus seguidores y el mundo del alpinismo.

Silvia Sanchez

04/10/2025 15:40

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

El mundo del alpinismo quedó impactado por las imágenes que muestran el momento en que el escalador Balin Miller cayó al vacío mientras ascendía en solitario la pared de El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite (EE.UU.).

El accidente ocurrió el 1 de octubre y fue registrado en vivo a través de TikTok, donde cientos de seguidores observaban su escalada en tiempo real. En el video se aprecia el instante en que el joven pierde el punto de seguridad y se precipita desde unos 700 metros de altura.

 

 

De acuerdo con los informes locales, Miller practicaba la técnica de autoaseguramiento (rope soloing) y se disponía a recuperar una bolsa de dormir atascada cuando su descensor alcanzó el final de la cuerda, sin un nudo de seguridad que pudiera detener la caída.

Balin Miller, considerado una promesa de la escalada estadounidense, había realizado ascensos de alta dificultad como la ruta Slovak Direct en el Denali (Alaska).

Su muerte fue confirmada por su madre, quien compartió un mensaje en redes sociales: “No escalaba por fama ni por dinero, lo hacía por pasión. Vivía para ello y murió haciendo lo que más amaba”, escribió.

Las imágenes del accidente se difundieron rápidamente en redes sociales, generando consternación entre deportistas y expertos, que recordaron la peligrosidad del rope soloing y la importancia de la seguridad en ascensos extremos.

 

 

