Un brutal asesinato conmocionó al barrio de Belford Roxo, en las afueras de Río de Janeiro (Brasil), luego de que un oficial de policía matara al presunto amante de su esposa tras encontrarlos juntos en su departamento.

El hecho ocurrió este fin de semana. Según testigos, el agente llegó a su vivienda y, al sorprender a su pareja con otro hombre, le disparó al amante y lo empujó por la ventana.

El cuerpo cayó en el césped del estacionamiento del edificio, donde varios vecinos se acercaron de inmediato.

Todo fue registrado en video por un residente, y las imágenes se viralizaron en redes sociales, generando fuerte repercusión en Brasil. Según fuentes policiales, la víctima habría estado consciente al momento de la caída.

Minutos después, efectivos policiales acudieron al lugar y detuvieron al agresor, cuya identidad no fue revelada oficialmente. El hombre fue imputado por homicidio y permanece bajo custodia en una comisaría local, mientras la investigación continúa a cargo de la Unidad de Homicidios de Baixada Fluminense.

Vecinos relataron haber escuchado gritos y disparos antes del crimen. Las autoridades analizan el video viral como una de las pruebas clave para esclarecer el caso.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play