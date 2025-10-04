Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Montero, tras un avasallamiento violento en el predio privado Patujú, que dejó un saldo de varios trabajadores heridos, daños materiales y siete personas aprehendidas.

Entre los afectados se encuentra el propietario del terreno, Rubén Velarde, quien fue trasladado a una clínica local luego de ser agredido. Según informó su esposa, se encuentra estable, pero continúa bajo observación médica, debido a una lesión en el oído.

“Mi esposo todavía tiene lesiones. Está estable, pero sigue bajo cuidado médico”, declaró.

Cinco trabajadores ya fueron dados de alta, mientras se espera que Velarde sea dado de alta en las próximas horas.

La Policía logró la aprehensión de siete personas, quienes serán presentadas este martes en audiencia de medidas cautelares en Montero. Sin embargo, según información oficial, aún hay implicados prófugos y se mantienen los rastrillajes en la zona para dar con ellos.

Durante el avasallamiento se reportaron enfrentamientos, destrozos a vehículos y lesiones a trabajadores del predio. La presencia policial logró contener nuevos intentos de ingreso ilegal, pero el clima de tensión persiste.

Mira la programación en Red Uno Play