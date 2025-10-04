TEMAS DE HOY:
dan de alta a propietario Avasallamiento en Montero Biocidio en Beni

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Esposa de víctima en Montero relata agresión durante avasallamiento: “Está estable, pero lesionado”

El ataque al predio Patujú dejó trabajadores lesionados y daños materiales. La Policía detuvo a siete personas y busca a otros implicados.

Ligia Portillo

04/10/2025 13:52

Violento avasallamiento en Patujú: mañana se definirá situación legal de los implicados. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Montero, tras un avasallamiento violento en el predio privado Patujú, que dejó un saldo de varios trabajadores heridos, daños materiales y siete personas aprehendidas.

Entre los afectados se encuentra el propietario del terreno, Rubén Velarde, quien fue trasladado a una clínica local luego de ser agredido. Según informó su esposa, se encuentra estable, pero continúa bajo observación médica, debido a una lesión en el oído.

“Mi esposo todavía tiene lesiones. Está estable, pero sigue bajo cuidado médico”, declaró. 

Cinco trabajadores ya fueron dados de alta, mientras se espera que Velarde sea dado de alta en las próximas horas.

La Policía logró la aprehensión de siete personas, quienes serán presentadas este martes en audiencia de medidas cautelares en Montero. Sin embargo, según información oficial, aún hay implicados prófugos y se mantienen los rastrillajes en la zona para dar con ellos.

Durante el avasallamiento se reportaron enfrentamientos, destrozos a vehículos y lesiones a trabajadores del predio. La presencia policial logró contener nuevos intentos de ingreso ilegal, pero el clima de tensión persiste.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD