Envían a la cárcel a 11 de los 12 aprehendidos por el avasallamiento al predio Patujú en Montero

La Fiscalía argumentó riesgos procesales y la gravedad de los hechos durante la audiencia en Montero.

Red Uno de Bolivia

05/10/2025 19:56

Santa Cruz

Tras más de seis horas de audiencia cautelar, efectuada este domingo en el municipio de Montero, Santa Cruz, la justicia determinó otorgar detención preventiva para 11 de los 12 aprehendidos en el predio Patujú.

Los 11 involucrados son sindicados de los presuntos delitos de avasallamiento, tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

En desarrollo.

 

