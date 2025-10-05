Envían a la cárcel a 11 de los 12 aprehendidos por el avasallamiento al predio Patujú en Montero

Tras más de seis horas de audiencia cautelar, efectuada este domingo en el municipio de Montero, Santa Cruz, la justicia determinó otorgar detención preventiva para 11 de los 12 aprehendidos en el predio Patujú.

Los 11 involucrados son sindicados de los presuntos delitos de avasallamiento, tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

En desarrollo.

