“Fue una búsqueda intensa”: hallan sin vida a joven desaparecido en zona de La Angostura, Cochabamba

Efectivos del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana (SBRAB), junto a Bomberos de la Policía Boliviana y la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Departamental, recuperaron el cuerpo sin vida de un joven reportado como desaparecido.

El operativo se desarrolló en La Angostura, en el departamento de Cochabamba, donde las autoridades confirmaron que el fallecido tenía 21 años.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se registró el sábado, cuando dos personas habrían sucumbido en las aguas de La Angostura, frente a las instalaciones de la Armada Boliviana.

Testimonios de miembros de la Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones de Regantes (FEDECOR) indicaron que una de las víctimas logró ser rescatada, mientras que la otra, identificada como Joel Campos Gallego, permanecía desaparecida.

Tras una intensa búsqueda, el cuerpo fue encontrado cerca del mediodía del domingo, gracias al trabajo coordinado entre las instituciones participantes.

Las autoridades expresaron su pesar por lo ocurrido y destacaron la labor conjunta entre las unidades de rescate, además de reiterar el llamado a tomar precauciones en actividades acuáticas en zonas como La Angostura.

