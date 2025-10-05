Tras un intenso operativo de más de cinco horas, rescatistas del grupo Socorro Andino lograron recuperar el cuerpo sin vida de un ciudadano estadounidense de 66 años que perdió la vida mientras ascendía el nevado Huayna Potosí, al norte de la ciudad de La Paz.

La víctima fue identificada como Ali Wader, un montañista experimentado que, según los reportes preliminares, habría sufrido un paro cardíaco en plena travesía hacia la cumbre. El hecho ocurrió la mañana del sábado en una de las montañas más visitadas por turistas y deportistas nacionales e internacionales.

El operativo de rescate requirió maniobras de alta complejidad debido a las condiciones del terreno. “Dos maniobras especiales desde la cumbre con anclajes y cuerdas, casi 200 a 300 metros de pared se han bajado. Lo más difícil ha sido entre las rocas y el paso de grietas”, relató Sergio Condori, rescatista del grupo Socorro Andino, quien destacó la dificultad del descenso.

El cuerpo fue entregado a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para su traslado a la morgue judicial, donde se realizarán los protocolos legales y la autopsia correspondiente.

Condori agregó que la esposa del alpinista relató que Wader tenía una larga experiencia en montañismo. “Era una persona muy experimentada, pero la montaña siempre implica riesgos”, comentó.

El Huayna Potosí, con una altitud de 6.088 metros, es uno de los picos más emblemáticos y concurridos de Bolivia.

