No hay corte de agua: Epsas aclara rumores que alarmaron a El Alto

La empresa aseguró que no existe ningún corte programado y atribuyó la baja presión en algunos distritos al consumo excesivo generado por información falsa que circuló en redes sociales.

Silvia Sanchez

10/01/2026 13:11

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) descartó este sábado la existencia de un corte de agua potable en la ciudad de El Alto y alertó a la población sobre la difusión de videos y mensajes falsos en redes sociales que generaron alarma innecesaria.

Mediante un comunicado oficial, la empresa explicó que esta desinformación provocó un incremento inusual en el consumo de agua, especialmente en los distritos 7 y 14, lo que derivó en una disminución temporal de la presión y en interrupciones puntuales del servicio en algunos sectores.

Epsas aclaró que no se trata de un corte programado ni de una medida relacionada con las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503. Ante la situación, el personal técnico activó trabajos inmediatos en las reductoras 109, 110 y 111, con el objetivo de restablecer la presión y garantizar la continuidad del suministro.

La empresa también informó que las represas y plantas de potabilización operan con total normalidad, sin registrarse fallas técnicas ni interrupciones en la producción de agua potable.

Finalmente, Epsas exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por audios, videos o comunicados falsos que circulan en redes sociales y reiteró que cualquier información oficial será difundida únicamente a través de sus canales institucionales y medios autorizados.

