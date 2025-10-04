Gobierno rechaza avasallamientos y anuncia procesos contra responsables en Montero

En conferencia de prensa efectuada este viernes, el ministro de Gobierno Roberto Ríos, brindó detalles de los hechos acontecidos en esta jornada en Montero, Santa Cruz, tras la toma del predio Patujú por supuestos avasalladores.

La autoridad informó que se instruyó al Comando Departamental de la Policía, a través de sus instancias investigativas, constituirse en el lugar de los hechos para ejecutar la liberación de las personas retenidas, quienes fueron finalmente puestas en libertad.

Ríos explicó que las víctimas fueron trasladadas a un establecimiento de salud para precautelar su bienestar, y que, según el informe médico, todas se encuentran en estado de salud estable.

Asimismo, señaló que, en coordinación con el Ministerio Público, se tomó la decisión de realizar un análisis para el ingreso de un contingente policial, además de labores de inteligencia. Para ello se emitió un requerimiento fiscal a fin de registrar el lugar de los hechos.

“Es importante aclarar que ya había una instrucción emitida por la autoridad competente para la realización de una intervención policial, en el marco de los procedimientos establecidos y de la normativa. Por lo cual, es importante rechazar de manera categórica los avasallamientos por parte de estos grupos, quienes, además de ser investigados, deberán ser puestos ante la justicia para que respondan por los hechos delictivos que han cometido”, manifestó Ríos.

El ministro también criticó la irresponsabilidad de algunos actores políticos que, “de manera temeraria, pusieron en riesgo su vida y la de las personas que los acompañaban al decidir ingresar a los predios antes de la llegada del contingente policial”, integrado por unos 500 efectivos.

Este viernes, grupos armados avasallaron la propiedad Patujú en Montero, Santa Cruz, secuestrando a varias personas, entre ellas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quienes fueron liberados horas después.

El Ministerio Público, encabezado por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se trasladó hasta el predio, donde se realizó un registro del lugar con el objetivo de recolectar elementos de convicción en el marco del proceso penal por presunto avasallamiento. Actualmente, las investigaciones continúan.

