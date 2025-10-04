TSJ admite recurso de revisión de sentencia presentado por la defensa de Jeanine Áñez

Este viernes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de revisión extraordinaria de sentencia que fue presentado por la defensa legal de la expresidenta Jeanine Áñez.

La expresidenta fue hallada culpable de incurrir en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por el caso denominado “Golpe de Estado II”, por lo que fue sentenciada a 10 años de privación de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ubicada en la ciudad de La Paz.

Según el fallo, la Sala Plena del TSJ, en uso de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, declaró admisible la solicitud de Áñez para revisar la sentencia condenatoria ejecutoriada.

"La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.7 de la CPE, 38.6 de la LOJ, y 423 del CPP, FALLA DECLARANDO ADMISIBLE el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada interpuesto por Jeanine Añez Chavez, en cuanto hubiera lugar en derecho...", señala parte del fallo de admisibilidad del recurso de revisión presentado por Añez.

La exmandataria, que cumple su condena en el penal de Miraflores en La Paz, busca revertir el fallo que la declaró culpable por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

La decisión del TSJ abre la posibilidad de que la sentencia sea revisada en sus fundamentos jurídicos, aunque todavía no implica una resolución definitiva sobre la inocencia o culpabilidad de Áñez.

