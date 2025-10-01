Ministra Bullrich destaca cooperación de Bolivia y Perú en caso del triple crimen en Argentina

Este miércoles por la tarde, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich, explicó la cronología de las detenciones de los principales acusados del caso triple asesinato, además explicó los operativos para traer a los últimos detenidos hacía su país.

Bullrich, destacó la cooperación con Bolivia y Perú para capturar a los prófugos y explicó el por qué aún no puede ser extraditado a la Argentina el “Pequeño J” sindicado como autor intelectual del triple crimen.

Bullrich, señaló que, al ser ciudadano peruano, el “Pequeño J”, no puede ser entregado de manera inmediata a Argentina sin un proceso de extradición. Afirmó que las autoridades peruanas han mostrado plena disposición a colaborar, al igual que las autoridades bolivianas, por lo que se espera que el proceso se agilice para poder extraditarlo.

“Nosotros creemos que Argentina ha tendido lazos muy profundos con los países vecinos, con Bolivia que nos entrega a Sotacuro de una manera inmediata, con Perú que va a entregar por una cuestión migratoria a Ozorio sin tener que entrar en un proceso de extradición. Pero si existe un proceso de extradición del "Pequeño J" porque al ser de nacionalidad peruana, Perú no puede entregar un nacional sin un proceso de extradición”, manifestó Bullrich.

Según las investigaciones, el crimen de las jóvenes fue transmitido en vivo por Instagram. A Lara le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de cortarle el cuello, y acabar con su vida, en tanto las dos jóvenes Morena y Brenda fueron asesinadas de manera paralela, aparentemente el hecho se produjo debido a un presunto robo, el hecho causó consternación.

Mira la programación en Red Uno Play